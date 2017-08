In totaal zijn dertien voetballers van The Toffees opgeroepen voor de diverse nationale elftallen. "Ik ben heel trots. Het is altijd goed om deel uit te maken van een nationaal team. De spelers doen door het hoge niveau belangrijke ervaring op. Hopelijk krijgen ze allemaal speeltijd", aldus Koeman, die vindt dat de nadelen niet opwegen tegen de voordelen.

"Soms is het als clubtrainer lastig om de pluspunten te zien, zeker na zo'n drukke periode als vorige week met competitie- en Europees voetbal. Maar internationaal voetbal is gewoon heel erg goed voor de ontwikkeling van de spelers. Je wordt er alleen maar beter van als je met de besten van je land moet trainen en knokken voor een basisplaats."

Ook voor de thuisblijvers ziet Koeman een voordeel. "Zij kunnen de batterij weer even opladen. Het is fijn dat zij na een zware periode even een paar vrije dagen hebben. Nu kunnen ze herstellen en ontspannen."