De Spanjaard klom dankzij een zesde plaats in de elfde etappe van de dertiende naar de negende plek.

De afscheid nemende klimmer bracht diverse rivalen in de problemen door op de slotklim te versnellen. "Ik zag dat meerder renners in de touwen hingen. Ik vond dat ik de kans om ze pijn te doen niet kon laten liggen. Anders hadden ze gewoon in mijn wiel blijven zitten tot de finish."

Vincenzo Nibali en Chris Froome waren twee van de weinigen die Contador konden volgen. In de laatste twee kilometer moest de kopman van Trek-Segafredo zijn rivalen echter weer later gaan.

Toch was Contador na afloop tevreden. De 34-jarige klimmer, die de Vuelta drie keer won, heeft nu nog maar een achterstand van twee minuten en 22 seconden op Esteban Chaves, die met nog tien ritten te gaan derde staat.

"In de Vuelta draait het om constant zijn. Op sommige dagen kun je veel tijd kwijtraken. Maar, ja, despacito, despacito, oftewel rustig blijven", aldus Contador.