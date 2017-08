Daarbij heeft hij verscheidene breuken in zijn gezicht opgelopen. Volgens de 25-jarige hardloper werd hij zaterdag door drie personen aangevallen.

"Ik heb daarbij ook ongelooflijk veel psychologische schade geleden'', liet Bosse op sociale media weten. "Om deze redenen is mijn seizoen nu beëindigd.''

Bosse gaf verder geen details over wat er met hem was gebeurd en waar en waarom hij was mishandeld. Er is een onderzoek gaande, gaf hij te kennen.