De 21-jarige aanwinst wordt vandaag gepresenteerd. Willock is een allroundmiddenvelder, die een belangrijke aanvulling is voor de selectie van FC Utrecht-trainer Erik ten Hag en mag worden beschouwd als een buitenkansje in de categorie-Bahebeck, de aanvaller die is gehuurd van Paris Saint-Germain. Willock trainde sinds vorig seizoen mee met de hoofdmacht van United-manager José Mourinho en zat ook al enkele keren bij het eerste op de bank.

Willock kwam als jeugdspeler uit voor Arsenal, Reading en Sunderland, voordat hij enige jaren geleden door Manchester United werd binnengehaald. Willock, die voluit Matthew heet, komt uit een familie met veel voetbaltalent. Zijn broer Chris (19) verkaste deze zomer van Arsenal naar Benfica, terwijl broer Joe (18) nog in de jeugdacademie van Arsenal zit.

Het huren van Willock is naar alle waarschijnlijkheid het slotakkoord van een bewogen transferzomer voor FC Utrecht. Trainer/technisch manager Erik ten Hag, zijn rechterhand Jordy Zuidam en de scouting onder leiding van hoofd scouting Evert Bleuming wisten twaalf nieuwe spelers aan te trekken: Cyriel Dessers (NAC Breda), Sander van de Streek (SC Cambuur), Simon Makienok (Palermo), Bilal Ould-Chikh (zonder club), Chris David (Go Ahead Eagles), Urby Emanuelson (zonder club), Dario Dumic (NEC), Nick Marsman (FC Twente), Anouar Kali (Willem II), Lukas Görtler (1,FC Kaiserslautern), Jean-Christophe Bahebeck (gehuurd van Paris Saint-Germain) en Matty Willock (gehuurd van Manchester United).