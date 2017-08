„5-4-4”, grapte de sterspeler van Oranje over het systeem dat Dick Advocaat in het cruciale WK-kwalificatieduel bij het veel sterker geachte Frankrijk zou moeten hanteren. Oftewel: (met de keeper er nog bij) veertien spelers opstellen in plaats van de gebruikelijke elf.

De opmerking van de aanvoerder zal voor velen een bevestiging zijn van hetgeen zij vanavond in Saint-Denis verwachten: een kat-en-muis-spelletje tussen de nummers 10 en 36 van de FIFA-ranking. Getuige zijn eerdere uitspraken was dat echter vast niét de bedoeling van de strijdvaardige aanvaller van Bayern München, die juist zei in een stunt van Oranje te geloven.

„Het is niet belangrijk wie favoriet is”, aldus de Bedumer. „Frankrijk mag die van mij zijn als je naar allebei de selecties kijkt. Daar is genoeg over gezegd, denk ik. Kwalitatief hebben zij misschien individueel betere spelers. Het neemt niet weg dat we vol vertrouwen voor een goed resultaat gaan.”