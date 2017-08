’Conflict Franssen’ sleept zich voort

De grote vraag is hoelang het nog duurt voordat Franssen en de JBN dusdanig op één lijn zitten dat de Limburgse weer aan toernooien kan gaan deelnemen. De voorzieningenrechter stelde Franssen, die zich verzet(te) tegen een verhuizing naar Papendal, begin mei in het gelijk. Hij bepaalde dat er een maatwerkoplossing moet komen waardoor Franssen met haar eigen trainers kan blijven werken en zich kan voorbereiden op haar hoofddoel, de Olympische Spelen in 2020. De judobond mag echter wel van Franssen vragen dat zij verder zoveel mogelijk aansluit bij het programma op Papendal, waar de nationale judotop sinds een jaar is gecentraliseerd.

Bijna vier maanden(!) na de uitspraak van de rechter is er dus nog steeds geen consensus bereikt over de invulling hiervan. Hoewel de betrokkenen inhoudelijk niets mogen zeggen over de complexe onderhandelingen, geeft zowel het kamp-Franssen als de JBN aan goede hoop te hebben er alsnog gezamenlijk uit te komen.

Uitwijken naar een ander land is op dit moment geen optie voor Franssen, omdat die ontsnappingsroute juridisch erg lastig is. Ook zou daarmee haar olympische droom in duigen vallen. Franssen wordt in het hele traject bijgestaan door NL Sporter. Naar aanleiding van de centralisatie hebben meer bezorgde en ontevreden topjudoka’s aangeklopt bij de onafhankelijke belangenorganisatie. Het gros van de judoka’s heeft de knop echter omgezet en richt zich puur op het leveren van goede sportieve prestaties.