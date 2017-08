"De partijvormen ging eerlijk gezegd niet zo geweldig”, analyseerde Advocaat, die eigenlijk geen voorstander is van partijen elf-tegen-elf, die training van dinsdag. "Als trainer wil je op zulke momenten toch iets zien, maar meestal zie je dat niet. Dus ik hoop het in de wedstrijd te zien.”

Aanvoerder Arjen Robben en Advocaat hielden wat betreft de opstelling in de cruciale WK-kwalificatie-interland de kaarten tegen hun borst. "We geven niks prijs natuurlijk”, zei de aanvoerder. "Waarom zouden we de tegenstanders wijzer maken dan ze al zijn? We trekken ons eigen plan en dat proberen we tot in perfectie uit te voeren. Hoe dat zal zijn en met wie dat zal zijn, dat zullen jullie allemaal zien. Of het verrassend is? Ik weet niet wat jullie wel of niet verrast. Een overwinning? Dan hoop ik dat we jullie gaan verrassen.”

Advocaat lichtte in elk geval nog een tipje van de sluier over de speelwijze. "We weten allemaal dat Frankrijk een fantastische selectie heeft en ik lees dat ze wel drie elftallen kunnen opstellen. En wij niet, dus zullen we echt vanuit een goede organisatie moeten spelen. Het is trainerstaal, maar zo is het wel. We hebben de intentie om een resultaat te halen, maar hebben ook met een tegenstander te maken.”

