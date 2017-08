Zieke Hofstede geeft toch op in Vuelta

Ploegleider Arthur van Dongen vertelde vlak voor de start dat de ploegmaat van Wilco Kelderman in de nacht van woensdag op donderdag ziek was geworden. De renner, bezig aan zijn eerste grote ronde en ook eerstejaarsprof, had twee keer overgegeven en kreeg bij het ontbijt niets naar binnen.

,,En dan ben je snel door je krachten heen'', aldus Van Dongen. Volgens hem hebben de zware inspanningen en het slechte weer van woensdag in de Vuelta, toen Hofstede lang deel uitmaakte van de grote vluchtersgroep, de renner de das omgedaan.