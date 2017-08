De 109-voudig international had verwacht dat Ajax-aanvoerder Joël Veltman aan de aftrap zou staan. "Als ik Veltman was geweest, had ik mijn spullen gepakt", aldus Van der Vaart als analist bij de NOS.

Fosu-Mensah werd pas later toegevoegd aan de selectie van Oranje toegevoegd. Dat gebeurde nadat duidelijk werd dat Kenny Tete kwakkelde met zijn fitheid. "Het had logisch geweest als Veltman zou spelen, maar Fosu-Mensah heeft het binnen anderhalve dag voor elkaar gekregen om in de basis te starten", ging de verbaasde Van der Vaart verder.

Advocaat verklaarde zijn keuze voor de verdediger - die door Crystal Palace wordt gehuurd van Manchester United - even later als volgt: "We gingen uit van Tete, die had in de basis had gestaan, want we hebben tegen de Fransen snelheid en kracht nodig. Fosu-Mensah heeft dat meer dan Veltman. Bovendien speelt hij iedere week bij Crystal Palace", aldus Advocaat.

De bondscoach bekende eerlijk dat hij het talent tot deze week nog niet zo goed kende. "Ik heb ook nog overlegd met Daley Blind, die met hem de voorbereiding bij Manchester United heeft meegemaakt. Fosu-Mensah heeft toen bijvoorbeeld ook tegen Real Madrid en nog een team gespeeld."

Advocaat, die deze week pleitte voor ervaring bij Oranje, weet dat hij een risico neemt met de basisplaats voor Fosu-Mensah. "Het is een gevoelskwestie, een kleine gok ook, maar we moeten wel een beetje van onze eigen kwaliteiten blijven uitgaan."

De wedstrijd in het Stade de France begint om 20.45 uur.