"We moeten gewoon van onze eigen kwaliteiten uitgaan", aldus de bondscoach, die Wesley Sneijder centraal op het middenveld laat spelen. In een besloten training maakte de 33-jarige middenvelder van OGC Nice geen goede indruk aan de linkerkant.

"Sneijder kan een doelpunt maken en het spel snel verplaatsen. Als we achteruit gaan lopen, hebben we in mijn ogen weinig kans. Daarom spelen we ook gewoon 4-3-3", aldus Advocaat

Volgens Advocaat is er geen moment sprake van geweest dat de teruggehaalde Robin van Persie in de basis zou beginnen. Vincent Janssen start in Frankrijk. "Het stond direct al vast dat Janssen in de basis staan. Hij heeft meer kracht."

Nederland moet vanaf 20.45 uur eigenlijk winnen van de sterke Fransen om plaatsing voor het WK in eigen hand te houden. Volg hier het duel in Parijs op de voet.