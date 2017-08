Thethani en Solomons tekenen voor drie jaar bij Ajax. De Amsterdamse club heeft bovendien de optie om dat met een jaar te verlengen.

Ajax Cape Town is opgericht in 1999, het geboortejaar van de beide spelers. De cub komt uit op het hoogste niveau van Zuid-Afrika. Stanley Menzo is de trainer. Steven Pienaar is de bekendste speler die de club heeft voortgebracht.