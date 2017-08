De Eindhovenaren grepen naast Douglas Santos (Hamburger SV) en Alexander Büttner (Vitesse), waarna er voor de 23-voudig landskampioen geen haalbare, geschikt geachte kandidaat meer op te halen was op de laatste transferdag. PSV hield daarentegen andere sterkhouders ternauwernood binnenboord.

Dat is een hard gelag voor PSV en trainer Phillip Cocu, die wekenlang hebben verkondigd dat er sowieso nog een linksback zou komen na het verwachte vertrek van Jetro Willems (Eintracht Frankfurt). De komst van Santos werd pas deze week afgeblazen, waarna de tijd tekort bleek om een andere linksback aan te trekken.

"We wilden graag een linksback, maar wel een speler die PSV beter maakt. Die hebben we niet gevonden”, legt technisch manager Marcel Brands uit. :Ik kan mezelf in de spiegel aankijken, we hebben er alles aan gedaan. Maar het is op de huidige markt heel moeilijk om een speler van bijvoorbeeld het niveau Jetro te halen.”

Jordy de Wijs werd wél verhuurd aan Excelsior. Kenneth Paal lijkt daardoor de eerste linksback te blijven, terwijl ook Joshua Brenet en eventueel Jorrit Hendrix nog op die positie uit de voeten kunnen.

PSV weigerde tijdens de hectische slotdag van de transferwindow een bod van ongeveer 10 miljoen euro op Steven Bergwijn van Torino. Ook spits Jürgen Locadia blijft, ondanks pogingen van Wolverhampton Wanderers, in Eindhoven. De aanvaller was al medisch gekeurd door de Engelse club. Ook de op een transfer azende Luuk de Jong, Jeroen Zoet en Santiago Arias blijven in het Philips Stadion.