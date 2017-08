Rodetruidrager Chris Froome kende in de slotfase materiaalpech en kwam even later ook nog ten val, maar het meest bizarre moment kwam op naam van Maxim Belkov. De Rus van Katusha werd uit het niets van zijn fiets gebeukt door een idiote fan. "Het is schandalig", stelde Belkov na afloop van de rit. De fan is opgepakt door de politie.

Waarom wordt Maxim Bekov aangevallen in #LaVuelta Maar ja, waarom Aqua bus in brand gestoken? pic.twitter.com/527q5PayyF via @LorenaBanderas — Raymond Kerckhoffs (@raykerckhoffs) 31 augustus 2017

Het was niet het enige incident met een fan. Een supporter, die gevaarlijk naast een coureur rende, knalde na een duw van een politieagent op pijnlijke wijze tegen een materiaalmotor op.

Val motor in Vuelta kwam doordat politie-agent een mee rennende man een duw geeft. Via @Laura_Meseguer pic.twitter.com/2PKsxa3hWB #LV2017 — Raymond Kerckhoffs (@raykerckhoffs) 31 augustus 2017

De etappe werd gewonnen door Tomasz Marczynski. De Pool van Lotto-Soudal won eerder ook al de zesde rit. Marczynski plaatste zijn beslissende demarrage op de slotklim de en reed vervolgens solo naar de finish. Het tijdsverlies van Froome blijf ondanks zijn val beperkt.