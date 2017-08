Jim Clark’s Lotus 49 opent Historische GP

Destijds reden de Formule 1-wagens tijdens het weekend nog over de openbare weg naar de diverse garages in Zandvoort. Team Lotus verbleef in die jaren altijd in Garage Davids waar nu Dirk van den Broek is gevestigd. Ter opening van de Historic Grand Prix stuurde de huidige eigenaar Chris MacAllister de fameuze 49/R2 via de Burgemeester Engelbertsstraat, Zeestraat, Van Speijkstraat en de Burgemeester van Alphenstraat naar het circuit.

Ook Jim Clark legde een halve eeuw terug die route af met zijn Lotus 49 waarmee hij een historische overwinning zou behalen. Het was de eerste race met het ontwerp van de legendarische ontwerper Colin Chapman en de eerste keer dat de 3.0 V8 krachtbron Ford Cosworth DFV (Double Four Valve) werd ingezet.