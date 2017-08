Recreant flikt wat profgolfers bij KLM Open niet is gelukt

Tijdens de Ziggo Sport Golf Tour sloeg Boon op de par-3 zeventiende van golfbaan de Swinkelsche een hole-in-one, wat hem een auto opleverde. De in Dubai woonachtige Nederlander sloeg met een ijzer-6 zijn bal over 161 meter na één stuit de hole in en won daar een Volkswagen e-Golf mee.

Organisator Daan Slooter, tevens toernooidirecteur van het KLM Open, was getuige van het zeldzame moment. "De kans dat een amateurgolfer een hole-in-one maakt, ligt rond de 1 op 10.000. Het is ongelooflijk dat Klaas de auto wint. Al veertien jaar bij het KLM Open hebben we geen auto mogen uitdelen en dan gebeurt het nu wel. En toevallig stond ik op de afslag te kijken toen hij de bal er in sloeg”, aldus Slooter, die van donderdag 14 t/m 17 september op The Dutch hoopt dat de auto er tijdens het KLM Open ook een keertje uit gaat.