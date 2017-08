Hij wordt door Newcastle United verhuurd aan Brighton & Hove Albion, waar ook Davy Pröpper onder contract staat. Beide clubs zijn gepromoveerd naar de Premier League.

Krul speelde het afgelopen seizoen eerst op huurbasis voor Ajax, maar hij kwam nooit in actie voor de hoofdmacht. In de winterstop stapte de international over naar AZ. Newcastle United pikte hem in 2005 op uit de jeugd van ADO Den Haag.