De 36-jarige Zwitser bereikte de derde ronde, maar daarvoor moest hij diep gaan. Tegen Mikhail Youzhny had hij net als tegen Frances Tiafoe vijf sets nodig: 6-1, 6-7 (4), 4-6, 6-2 en 6-4.

17 op een rij

Het leek mis te gaan voor Federer op het moment dat hij met 2-1 in sets achter kwam, maar tot opluchting van de nummer drie van de wereld kwam het toch goed. Hij boekte zijn 17e zege op een rij tegen de Rus, die nog nooit een overwinning boekte op Federer.

Foto: AFP

In de volgende ronde treft Feliciano Lopez. Van de Spanjaard verloor de vijfvoudig US Open-kampioen in twaalf onderlinge ontmoetingen nog nooit, maar in deze vorm moet Federer uitkijken voor de sterke Spanjaard.

Dimitrov sneuvelt

Verrassend was de nederlaag van Grigor Dimitrov. De Bulgaar, vooraf getipt als één van de titelkandidaten, ging onderuit tegen de 19-jarige Andrey Rublev uit Rusland: 5-7, 6-7 (3), 3-6.