AS Roma wilde op de valreep Hakim Ziyech (24) inlijven, maar de Amsterdammers zeiden resoluut ’nee’ tegen de 35 miljoen euro van de Romeinen.

Met de nieuwe weigering gaf de directie een duidelijk signaal af: ondanks de Europese uitschakeling te willen vechten voor het in stand houden van de selectie van Marcel Keizer.

Ziyech wordt bestempeld als onmisbaar en staat tot de zomer van 2021 onder contract. Op de krankzinnige transfermarkt denkt Ajax de komende jaren minimaal hetzelfde bedrag voor de middenvelder te kunnen ontvangen.

Na de blamage bij Rosenborg BK, die het eerste seizoen zonder Europees voetbal in 52 jaar betekent, is er de directie van Ajax veel aan gelegen om kampioen te worden en de KNVB-beker te winnen. Als de situatie daarom vraagt, is er komende winter een behoorlijke oorlogskas voor versterkingen.