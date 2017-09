Nadal in vier sets langs Daniel op US Open

Nadal had het niet makkelijk tegen de Japanner, die de eerste set in het Arthur Ashe Stadium won met 4-6. Ook de tweede set leek Nadal te verliezen, maar dankzij een paar goede servicegames kwam hij terug tot 6-3. Daar kwam de Japanner er niet meer aan te pas tegen de Spanjaard die de US Open in 2010 en 2013 won.