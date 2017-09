Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Dubbele beenbreuk Valentino Rossi

25 min geleden ANP

Motorcoureur Valentino Rossi heeft zijn rechterbeen gebroken tijdens een training. Hij ligt in een ziekenhuis in Urbino. Zijn scheenbeen is gebroken, net als zijn kuitbeen. Hij gaat zo snel mogelijk onder het mes, aldus het Yamaha-team waar hij voor rijdt.