Force India-coureurs leggen ruzie bij

De jonge Fransman en de ervarener Mexicaan hebben dit Formule 1-seizoen al meermaals met elkaar in de clinch gelegen. In Canada werd Ocon opgehouden door Pérez op weg naar een mogelijke podiumfinish, in Azerbeidzjan dwongen ze elkaar in de wand en in België raakten ze elkaar weer op dramatische wijze.

Nadat Force India heeft aangegeven voortaan teamorder te zullen uitdelen als de twee bij elkaar in de buurt rijden, hebben Ocon en Pérez een goed gesprek met elkaar gevoerd in de aanloop naar de Grand Prix van Italië.

"We weten dat we fout hebben gedaan en daar lopen we niet van weg. Ik denk dat Esteban en ik kunnen samenwerken. Niemand van ons hoeft weg", benadrukt Pérez.

Ocon vulde aan: "We hebben een grens overschreden, dat is zeker. Nu ligt het achter ons en we gaan door. Het mag niet meer zo fout gaan. We hebben goed gepraat met elkaar en gaan nu al team hard verder werken."