Judoka's Van Dijke en Polling vliegen elkaar in haren

De woorden van de drievoudig Europees kampioene zijn bij Van Dijke in het verkeerde keelgat geschoten, zo bleek in Boedapest na haar uitschakeling in haar eerste partij op de WK. ,,Ik ben altijd respectvol naar anderen. Natuurlijk hoop je dat je zelf wint in een concurrentiestrijd. Maar dat Kim mij afschildert als ‘geen concurrentie’, terwijl ik Europees kampioene ben, is niet terecht. Ik hoop dat ze daar in de toekomst nog achter komt”, zei een zichtbaar geïrriteerde Van Dijke in de catacomben van de Laszlo Papp Budapest Sports Arena.

De 22-jarige judoka uit Heeswijk-Dinther verloor vrijdag kansloos van de Britse Sally Conway, die vorig jaar zomer brons veroverde op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Dat Van Dijke als regerend Europees kampioene de mat betrad in de hoofdstad van Hongarije, zorgde volgens haar niet voor extra druk. ,,Ik voelde me echt supergoed en dacht echt dat het weer zo’n dag kon worden waarop alles zou lukken. Maar het mocht helaas niet zo zijn.”

Dankzij een overwinning op de Chinese Zi Yan bereikte Polling wel de derde ronde. Daarin werd ze op ippon uitgeschakeld door de Colombiaanse Yuri Alvear.