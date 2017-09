Ajax-vrouwen loten Brescia in Champions League

Deze week bereikte Ajax bij de vrouwen voor het eerst in de geschiedenis het hoofdtoernooi van de Champions League. Het elftal van trainer Benno Nihom won in Pärnu in Estland ook de derde wedstrijd in het kwalificatietoernooi, met 3-0 van het Belgische Standard Luik. Eerder had de Nederlandse landskampioen het Letse Rigas FS (6-0) en Pärnu Jalgpalliklubi uit Estland (2-1) al verslagen.