"We hadden kunnen winnen, maar ook kunnen verliezen. Dus dan is een gelijkspel oké. De tank was aan het einde wedstrijd een beetje leeg en toen werden zij gevaarlijk, maar in de eerste helft hebben wij een aantal heel goede kansen gehad. We hebben tegen een heel goede ploeg een prima resultaat neergezet", aldus Langeler tegenover FOX Sports.

Foto: Hollandse Hoogte

"Ik heb de jongens in de kleedkamer gezegd dat ze fantastisch hebben gespeeld. We hebben onszelf goed verkocht en laten zien dat Nederland echt wel talent heeft", stelde de oefenmeester, refererend aan de dramatische toestand van het grote Oranje, dat een dag eerder kansloos verloor van Frankrijk.

"We kunnen goed voetballen en hebben een goede groep met veel talent. Je kunt dat hard roepen, maar je moet het gewoon laten zien. We hebben vandaag laten zien dat we heel graag willen en daar ben ik trots op."