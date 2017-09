De als vijfde geplaatste speler moest in New York zijn meerdere erkennen in de Argentijn Diego Schwartzman, de nummer 33 van de wereldranglijst. Cilic, die eerder deze zomer de finale bereikte op Wimbledon, ging in vier sets onderuit: 4-6, 7-5, 7-5, 6-4. Hij won de titel op de US Open in 2014.

De als 29e geplaatste Schwartzman kwam in New York nog nooit verder dan de tweede ronde. Hij speelt in de vierde ronde tegen de winnaar van het duel tussen Mikhail Koekoesjkin uit Kazachstan en de Fransman Lucas Pouille.