Timo Werner scoorde al na vier minuten voor Duitsland, dat in de tweede helft de regie over de wedstrijd verloor. Vladimir Darida leek de Tsjechen in de 78e minuut met een prachtig schot een punt te bezorgen. Amin Younes kreeg geen speeltijd bij de Duitsers. De linksbuiten van Ajax bleef de hele wedstrijd op de bank.

Duitsland blijft koploper in groep C met de volle score van 21 punten uit zeven duels. Het doelsaldo van 29-2 zegt ook veel over de kracht van de ploeg van bondscoach Joachim Löw.

Noord-Ierland volgt de koploper op vijf punten. De nummer twee van de poule C won bij San Marino (0-3). Josh Magennis (2) en Steven Davis scoorden drie keer binnen acht minuten voor Noord-Ierland, dat al zeven punten meer heeft dan de als derde geklasseerde Tsjechen.

Noorwegen won voor eigen publiek van Azerbeidzjan (2-0). Joshua King opende de score. Vervolgens passeerde Rashad Sadigov zijn eigen doelman.