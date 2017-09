De uitwedstrijd leverde een royale zege van 4-0 op dankzij drie treffers in de laatste vijf minuten. Harry Kane maakte in de 53e minuut het openingsdoelpunt. In de eindfase kwamen ook Ryan Bertrand, Danny Welbeck en opnieuw Kane tot scoren.

Engeland is nog altijd ongeslagen. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate consolideerde de koppositie. Nummer twee Slowakije won voor eigen publiek nipt van Slovenië (1-0). Adam Nemec brak in de 81e minuut de ban voor de thuisploeg. Engeland heeft twee punten meer dan Slowakije. Maandag strijden beide landen in Londen tegen elkaar, met als inzet de koppositie.

Schotland, op zes punten van Engeland, heeft als nummer drie nog een kleine kans op de tweede plek. De ploeg van bondscoach Gordon Strachan won in Vilnius met 3-0 van Litouwen. Stuart Armstrong, Andrew Robertson en James McArthur kwamen tot scoren.