„Mooi is het hier, hè?”, zegt ze zichtbaar stralend. „Ik ben zelf ook nog steeds elke dag onder de indruk. Aan de ene kant wil ik er zo veel mogelijk van blijven genieten. Aan de andere kant kan ik ook niet voor eeuwig op die roze wolk blijven zitten. Het leven gaat door, de eerste competitiewedstrijd staat alweer voor de deur en ik moet scherp zijn.”

Op een steenworpafstand staan de peperdure bolides geparkeerd van de mannelijke sterren van FC Barcelona. Een behoorlijk verschil met het vervoersmiddel van Martens. Ze reist elke dag met de tram van haar tijdelijke hotel naar het magische sportcomplex. „Waarschijnlijk koop ik binnenkort wel een auto. Dat klinkt misschien luxe, maar dat vind ik veel prettiger. Net zoals ik het belangrijk vind om hier een eigen huisje te hebben. Ik vind het fijn om een vertrouwde plek te hebben waar ik me thuis voel. Ik ben al druk aan het zoeken.”

In haar tijd bij FCR Duisburg sprak ze vloeiend Duits. Bij Göteborg FC en FC Rosengard reeg ze de zinnen aaneen in het Zweeds. Nu ze bij FC Barcelona speelt, wil ze ook de Spaanse taal zo snel mogelijk machtig worden. „Ik leer via een app al wat Spaanse woordjes en na de oefeninterland tegen Denemarken (15 september) ga ik op les. Mijn trainer Fran Sánchez spreekt goed Engels, maar de communicatie met mijn ploeggenoten verloopt nog heel moeizaam, omdat het overgrote deel alleen Spaans spreekt.”

Ze schiet in de lach: „Als ik de taal eenmaal spreek, wordt het waarschijnlijk wel Spaans met een zachte G. Die krijg ik er niet uit…”

Haar ouders zijn net weer naar Nederland vertrokken, na een onvergetelijke week. Ze waren met Lieke in Barcelona en reisden met haar en haar vriend Kevin mee naar Monaco voor de uitreiking van de UEFA Speler en Speelster van het Jaar. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was, stapten ze met Messi in een privéjet. Om vervolgens hun dochter samen met Cristiano Ronaldo op het podium te zien stralen, nadat zij was uitgeroepen tot de beste voetbalster van Europa. „Mijn vader en mijn vriend zijn net als ik grote voetbalfans. Dan is het natuurlijk ongelooflijk gaaf om Ronaldo en Messi van zó dichtbij mee te maken. Ze waren ook nog eens heel lief voor ons. Papa durfde Messi in eerste instantie niet te vragen om een foto, maar na lang aandringen trok hij toch de stoute schoenen aan. En nu laat hij diezelfde foto aan iedereen zien. Mooi trots natuurlijk…”

Soms wordt ze ook emotioneel van alles wat ze meemaakt. Te meer vanwege het feit dat haar oma vier maanden geleden op 80-jarige leeftijd overleed. Martens had een uitzonderlijk goede band met haar grootmoeder, die niet meer meemaakte dat haar kleindochter een topcontract bij FC Barcelona verdiende, het EK won met de Oranjevrouwen en tot beste speelster van het toernooi én Europa werd bekroond. „Ze was mijn alles, mijn beste vriendin. Ik vertelde aan haar dingen die ik met niemand anders deelde.”

Ze haalt haar telefoon tevoorschijn en laat de achtergrondfoto op haar display zien. Het is een fraaie afbeelding van haar oma in goede tijden. „Het overlijden kwam vrij plotseling. Ze had geen ziekte. Haar hart was gewoon op. Ze moest op een gegeven moment met spoed naar het ziekenhuis en daarna was het snel afgelopen. Alsof het zo moest zijn, was ik met de Oranjevrouwen in Nederland. Ik ben naar haar toe gegaan en kort daarna viel ze in diepe slaap.”

Uitgerekend een paar maanden na haar dood schreef haar kleindochter historie met de Oranjevrouwen en won ze prijs na prijs. Martens oogt geëmotioneerd. „Soms denk ik: het lijkt wel alsof ze het gewoon regelt daarboven. Alsof zij me de goede kant op stuurt. Ik had het allemaal ontzettend graag met haar willen delen. Maar ik geloof ook dat ze bij me is, dat ze het ziet. Dat geeft me een goed gevoel.”

Het was niet voor het eerst dat Martens tijdens een trainingskamp met het Nederlands elftal werd opgeschrikt door tragisch nieuws. Vier jaar geleden was ze op Cyprus, toen ze een harde klap te verwerken kreeg. „Ik kreeg telefonisch te horen dat mijn moeder, toen 56 jaar, een hartaanval had gehad. Ik schrok me natuurlijk helemaal kapot. Het gebeurde ’s avonds, thuis, uit het niets. Godzijdank was mijn vader bij haar. Hij heeft haar met succes gereanimeerd. Ongelooflijk. Papa is een held, hij heeft het leven van mama gered…”

Na een korte stilte gaat ze verder: „Een dag later zijn we met het hele team volgens planning teruggevlogen naar Nederland. Het helpt op die momenten dat sommige ploeggenoten bij Oranje ook vriendinnen zijn. Bij hen kon ik terecht en dat voelde heel fijn. Dit zijn zeer heftige gebeurtenissen, die je op een harde manier laten inzien dat het leven zomaar voorbij kan zijn. Ik ben er zelf ook extra alert door. Bij medische keuringen vraag ik altijd of er extra naar mijn hart kan worden gekeken. Al zegt dat ook niet altijd alles. Dat zag je aan Abdelhak Nouri van Ajax. Echt ronduit vreselijk dat zoiets kan gebeuren. Zo’n jonge jongen…”

Het gesprek heeft zich inmiddels verplaatst naar een koffietentje nabij Gaudi’s wereldberoemde Sagrada Familia. Martens heeft sinds haar verhuizing naar Barcelona krap twee weken geleden al een paar rondjes door de stad gemaakt, maar op deze plek was ze nog niet eerder. De Ramblas bezocht ze daarentegen al twee keer. Drie dagen na de terreuraanslag met het witte bestelbusje stond voor Martens de reis naar Barcelona op de agenda. „Daardoor werd het opeens heel spannend om in het vliegtuig te stappen. Het nieuws kwam keihard binnen, het greep me erg aan. Ik heb er thuis over gesproken met mijn ouders en besloot om na aankomst in Spanje meteen naar de rampplek te gaan. Dat was heel heftig, maar ook bijzonder. De saamhorigheid die je daar voelt, de bloemen, de kaartjes, het gezamenlijke rouwproces. Ik vind het goed dat de meeste inwoners van Barcelona gewoon weer over de Ramblas lopen. Het is verschrikkelijk voor de slachtoffers, maar het leven gaat verder en het is niet goed om in angst te leven. Ik voel me hier ook niet onveilig, gelukkig. Ik probeer mijn leven niet te laten beïnvloeden door die laffe mensen.”

Haar vriend Kevin maakte de afgelopen weken samen met Lieke mee. De partner van Martens heeft zijn baan als sociaal begeleider opgezegd en het stel gaat in Barcelona voor het eerst samenwonen. Haar ouders, twee broers, zusje en vriendinnen komen zo veel mogelijk over. Daar hecht Martens veel waarde aan. „Ik ben heel dankbaar dat ik zo’n warm nest om me heen heb. Met mijn vriend ben ik al zeven jaar samen. Mijn vriendinnen ken ik al sinds de brugklas. En met mijn ouders, broers en zusje heb ik ook een ongelooflijk sterke band. Zij benaderen me zoals ik ben en weten allemaal wat ik ervoor heb gedaan en gelaten om te komen waar ik nu ben. Dat ik jarenlang in jongensteams speelde en voor elke wedstrijd te horen kreeg dat meisjes niet konden voetballen. Dat ik als zestienjarig meisje naar Heerenveen verhuisde om aan mijn droom te werken. Dat ik heel veel heimwee heb gehad. Dat ik de meeste feestjes en vakanties liet schieten. En dat ik elke kans om beter te worden heb aangegrepen. Simpelweg omdat ik de beste wil worden.”

De laatste tijd wordt al het harde werken uitbetaald in prijzen, aandacht en erkenning. „Maar ik kan nog veel beter”, verzekert ze. „Daarvoor moet ik keihard blijven werken. Succes komt niet aanwaaien, is een les die ik heb geleerd. Al moet je tussendoor ook ruimte blijven vinden om van het leven te genieten. Want ook dát is zeer belangrijk.”

Ze kijkt op haar horloge. Het blijkt later dan gedacht. Ze had drieënhalf uur uitgetrokken voor het interview en die zijn voorbij gevlogen. Nadat ze vriendelijk en beleefd afscheid heeft genomen, duikt ze een taxi in om samen met Kevin een appartement te gaan bezichtigen. Op naar weer een nieuwe fase in haar nog prille, maar enerverende leven.