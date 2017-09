"Het is een utopie om te denken dat alles verloopt zoals met Davy Klaassen", begon Overmars, doelend op de transfersoap rond Davinson Sanchez, die na één jaar Amsterdam al naar Tottenham Hotspur. Klaassen volgde daarentegen de weg geleidelijkheid. Hij vertrok deze zomer na meerdere succesvolle jaren als basisklant en aanvoerder naar Everton.

"Aan de situatie met Sanchez houd ik dan ook gemengde gevoelens over", aldus Overmars in het televisieprogramma Ajax Inside. "Ik had liever gezien dat hij een jaar later was weggegaan. Dat was ook de insteek toen we hem vorig jaar haalden. We hebben er alles aan gedaan, maar er zat teveel achter. We hebben hem een buitengewoon goede aanbieding gedaan, maar dat kwam niet in de buurt van wat Spurs hem bood."

Kenny Tete (Olympique Lyon) en Jairo Riedewald (Crystal Palace) waren moreel gezien onhoudbaar, stelde Overmars. "Die zijn jong en willen elke week spelen. Als je een jaar lang negen van de tien wedstrijden op de bank heb gezeten, ga je dat niet nog een jaar doen. Dan konden wij zij ook niet aandoen. Het zijn jongens met kwaliteiten en ze verdienden het om te spelen. We hadden tegen ze gezegd dat ze mochten gaan als er een club zou komen."

Overmars kreeg na de vroege Europese uitschakeling kritiek te verwerken, omdat hij de selectie niet voor de voorrondeduels op orde had. "Ik kan dat wel begrijpen, maar het kwartje viel in de voorbereiding ook wel erg vaak verkeerd", stelde hij, doelend op de verliespartijen tegen OGC Nice en Rosenborg FK. "We kijken bij Ajax altijd in de spiegel. Ik ga ook kritisch naar mezelf kijken, maar of ik mezelf iets verwijt, nee, niet echt."