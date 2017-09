Verstappen duidelijk: ’Ze moeten het zelf maar uitzoeken’

"Als het zo vaak fout gaat, is het wel handig om afspraken te maken”, aldus Verstappen. „Nee, ik zie het niet zo gauw goed komen tussen die twee.”

Verstappen benadrukt dat in de Formule 1 het teambelang nog belangrijker is dan in een willekeurige talentklasse.

„Ocon en Pérez rijden dit jaar voor het eerst samen in de Formule 1. Of hun aanvaringen ook te maken hebben met willen laten zien wie je bent, met het afbakenen van je territorium? Een beetje. Maar daarin zijn ze wel redelijk ver gegaan. Ze moeten het zelf maar uitzoeken.”