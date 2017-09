Dure misrekening Advocaat in strijd met Zweden

Dat Advocaat woord hield, bleek immers ná de oorwassing in het Stade de France uit de reactie van de internationals, die tot hun verbazing pas in de kleedkamer hadden gehoord dat concurrent Zweden onderuit was gegaan bij Bulgarije.

,,Achteraf hadden we het bij 2-0 misschien beter dicht kunnen gooien”, doelde Jasper Cillessen terecht op de extra schade die Oranje in de 88e minuut en de blessuretijd door Thomas Lemar en Kylian Mbappé opliep (4-0). Dat kunnen twee peperdure tegentreffers worden.

Doelsaldo

Door die verrassende misstap van de Scandinaviërs in Sofia bleef Oranjes achterstand op de tweede plaats, die eventueel recht geeft op deelname aan de play-offs om een WK-ticket, drie punten. Als het murw gebeukte Nederlands elftal de drie resterende wedstrijden wint – Bulgarije-thuis (morgen), Wit-Rusland-uit (7 oktober) en Zweden-thuis (10 oktober) – is de kans levensgroot dat de strijd om plek twee op doelsaldo wordt beslist.

Het doelsaldo van de Zweden (+7) is nu vier goals beter dan dat van Advocaat en zijn team (+3). Als Oranje de Scandinaviërs op de slotdag van groep A met het kleinst mogelijke verschil klopt, hebben de Zweden nog altijd twee treffers voorsprong.

Goedkoop gezegd, precies de goals van Lemar en Mbappé. Voeg daarbij dat Zweden het op 7 oktober thuis tegen Luxemburg opneemt en het is duidelijk dat Nederland zich door de slotfase in Parijs weleens in een lastig parket kan hebben gemanoeuvreerd.

In de tijd van alle moderne communicatieapparatuur, social media en een Prestatie-/Innovatiemanager binnen de KNVB kwam de onwetendheid op de Oranjebank én dus in het veld nogal amateuristisch over.