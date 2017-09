Oranje krijgt ervan langs van oud-internationals

Rinus Israel stelde het duidelijk: „Oranje kwam in alle opzichten tekort, qua fysiek, snelheid en balbehandeling. Frankrijk was drie klassen beter.”

JASPER CILLESSEN: 6,5. „Ondanks de vier tegendoelpunten speelde Jasper een goede wedstrijd, omdat hij Oranje bij 1-0 met een paar knappe reddingen nog lang in de wedstrijd hield.”

RAPPORTEUR: ED DE GOEIJ

TIMOTHY FOSU-MENSAH 6. „Timothy begon wat nerveus bij zijn debuut, maar het valt niet mee wanneer je zo voor de leeuwen wordt gegooid. Hij had aan de rechterkant een paar goede ingrepen.”

RAPPORTEUR: ERNIE BRANDTS

STEFAN DE VRIJ: 5. „Stefan deelde mee in de malaise en was te traag. Het hele centrum was zwak om het nog een beetje netjes te zeggen.”

RAPPORTEUR: KEJE MOLENAAR

WESLEY HOEDT: 4,5. „Wesley was op elk gebied onder de maat. Hij won ondanks zijn lengte geen kopduel. Ook de opbouw en het onderscheppen van de bal waren niet goed. Bij de 1-0 ging hij niet vrijuit. Als je instapt moet je zeker weten dat je die bal onderschept.”

RAPPORTEUR: RINUS ISRAEL

DALEY BLIND: 6. „Hij speelt altijd naar vermogen en was één van de betere Oranje-spelers. Hij is als linksachter echter geen dragende speler en mist de echte snelheid.”

RAPPORTEUR: EDO OPHOF

GEORGINIO WIJNALDUM: 4. „Hij leed onder druk regelmatig balverlies. Georginio kwam nooit echt in de duels, wat normaal toch een sterk punt van hem is.”

RAPPORTEUR: JAN PETERS

KEVIN STROOTMAN: 4. „De rode kaart was er één uit frustratie. Ik had verwacht dat hij in de rust al zou worden gewisseld. Kevin werd regelmatig op het middenveld overlopen. Hij maakte verkeerde keuzes en er zat helemaal geen diepgang in.”

RAPPORTEUR: SONNY SILOOY

WESLEY SNEIJDER: 4,5 (TONNY VILHENA 5). „Wesley is niet meer de grote speler van een paar jaar geleden. In dit soort wedstrijden moet je honderd procent fit en scherp zijn en dat was hij niet.”

RAPPORTEUR: PETER BOEVE

ARJEN ROBBEN: 5. „Het was niet de Robben zoals wij hem kennen. Na rust kreeg hij bij een 1-0 stand de grootste kans toen hij de bal volkomen vrij kon inkoppen. Zo’n bal moet je rechtuit naar de grond koppen, dan zit hij geheid.”

RAPPORTEUR: RUUD GEELS

VINCENT JANSSEN: 5. (ROBIN VAN PERSIE -). „Ik heb mij geërgerd aan Vincent. Als het niet loopt moet je wel werken, maar dat deed hij niet. Maar hij mist duidelijk wedstrijdritme.”

RAPPORTEUR: KEES KIST

QUINCY PROMES: 5. „Ik geef hem nog een vijf omdat hij er ook weinig aan kon doen dat hij amper werd aangespeeld. Je ziet wel dat Quincy goed kan voetballen.”

RAPPORTEUR: JOHN REP