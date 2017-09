Froome ziet 'twee loodzware dagen' in de Vuelta

"Het wordt zaterdag een heel zware finish bergop", aldus Sky-kopman Froome over de Sierra de la Pandera, een berg van buitencategorie. "De ploeg staat er heel goed voor. Vrijdag namen de sprintersploegen veel werk voor hun rekening, dat was mooi voor onze ploeg. Het was een goede dag."

Foto: Vuelta

"Ik geloof niet dat ik de etappes van komend weekeinde vrees. Het voelt alsof we op de beklimmingen meer controle hebben. Er is maar een handvol renners dat ons echt onder druk kan zetten. Daar trainen we voor en daar kijken we naar uit."

"Er komen twee loodzware dagen aan. Zondag, in de Sierra Nevada met een top boven de 2500 meter, dat wordt echt extreem."

Foto: Vuelta

Wilco Kelderman is op de vierde plaats de beste Nederlander. De kopman van Team Sunweb hoeft alleen Froome, Vincenzo Nibali en Esteban Chavez voor zich te dulden.