Advocaat: 'Vilhena speelt tegen Bulgarije'

In vergelijking met het verloren WK-kwalificatieduel met Frankrijk (4-0) zal Advocaat zijn elftal op enkele plaatsen omgooien. Zowel in de verdediging als op het middenveld zullen wijzigingen worden doorgevoerd. "Ik ga niet zoveel wisselen, maar er wordt wel iets gewisseld. Strootman speelt natuurlijk niet, dus Vilhena speelt morgen."

"Of ik de scherven bij elkaar heb kunnen vegen? Dat hoop ik wel", vervolgt de bondscoach. "Iedereen dacht dat we zouden verliezen van Frankrijk en wij wilden dat logenstraffen. Dat is niet gelukt. Nu spelen we tegen tegenstanders met wie we ons kunnen meten. Daar ben ik niet bang voor, laat dat duidelijk zijn."

"Als je gewoon reëel denkt en kijkt, dan zie je dat Frankrijk een geweldige groep van geen twintig maar wel veertig man heeft. Dat hebben wij nu niet, maar dat kan in de komende jaren weer omdraaien. We zijn natuurlijk jarenlang verwend met het Nederlands elftal, maar je hebt wel eens een periode dat het minder is. We weten dat we zondag moeten winnen. Dat geldt ook voor Bulgarije, maar ik verwacht dat wij morgen meer initiatief nemen dan tegen Frankrijk."