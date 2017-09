Voor Oomen is het zijn debuut in de Vuelta. De renner van Sunweb moest kopman Wilco Kelderman bijstaan, maar was zelf ook prima bezig. Oomen stond zelf knap dertiende in het algemeen klassement, op 4.48 van leider Chris Froome.

Oomen had voor aanvang van de veertiende etappe al aangegeven dat hij zich niet helemaal fit voelde.