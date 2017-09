Wielrenner Minnaard langer bij Wanty

Minnaard won dit jaar de Rhône-Alpes Isère Tour en werd veertigste in het eindklassement van de Tour de France. ,,Mijn doel komend jaar is om een eendaagse wedstrijd of etappe op mijn naam te schrijven en nog betere resultaten te boeken. De ploeg van nu is niet meer te vergelijken met die van vier jaar geleden. We reden toen ook al een mooi wedstrijdprogramma, maar de omkadering is veel professioneler geworden'', aldus Minnaard.