premium

Tessie Savelkouls is de baas over Emilie Andeol

Judoka Savelkouls houdt zicht op brons

27 min geleden ANP

Tessie Savelkouls is nog één zege verwijderd van een bronzen medaille op de WK judo in Boedapest. In de klasse boven de 78 kilogram won ze haar eerste wedstrijd in de herkansing van Emilie Andeol uit Frankrijk.