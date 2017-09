Verstappen toch blij met '2e startplek' in Monza

Direct nadat de 19-jarige Limburger de tweede tijd had gereden en in de pitstraat kwam, werd hij voor alle aanwezigen geïnterviewd over zijn knappe prestatie op de zeer natte baan van Monza.

"Dit was een lastige kwalificatie", oordeel de Verstappen direct. "Zeker ook in Q3, daarin gleed ik nog veel weg in de nattigheid, maar moest ik ook de banden goed koelen. M'n laatste run ging uiteindelijk toch nog best goed, dus ik ben erg blij met de tweede tijd."

Het sterke resultaat raakt hij echter weer kwijt richting de start van de race op zondag, omdat hij een gridstraf van twintig plekken heeft gekregen voor het gebruik van meer motoronderdelen per seizoen dan toegestaan. Datzelfde geldt onder meer voor Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo, die de derde tijd reed.