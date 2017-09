India eindigde deze zomer teleurstellend als zesde bij de Hockey World League in Londen. Oltmans werd in 2013 benoemd als High Performance manager van India en loste in 2015 Paul van Ass af.

De hockeybond van India heeft de laatste jaren weinig geduld met buitenlandse bondscoaches. Ook de Australiërs Ric Charlesworth, Michael Nobbs en Terry Walsh kregen net als de Spanjaard Jose Brasa niet de tijd hun contract uit te dienen.