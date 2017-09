Stroll pakt record van Verstappen af

De 18-jarige debutant kwalificeerde zich namelijk als vierde in de zeer natte omstandigheden, achter Hamilton, Verstappen en diens teamgenoot Daniel Ricciardo. Omdat die laatste twee gridstraffen krijgen, start Stroll de race als tweede.

"Ja, het was erg leuk", jubelde de Canadees van het Williams-team. "De auto voelde goed, ik had gewoon lol. En eigenlijk had ik nog nooit eerder een F1-auto in het nat bestuurd. Met een beetje smijten ging het eigenlijk wel goed!"

Stroll is daarmee de jongste coureur die ooit op de eerste startrij een F1-race zal beginnen. Vorig jaar veroverde Verstappen dat record nog in de GP van België. De Williams-coureur is nu 23 dagen jonger dan de Nederlander destijds.

Eerder dit jaar werd Stroll al de jongste debutant die ooit op het podium eindigde, toen hij derde werd in de GP van Azerbeidzjan. Verstappen is met zijn zege in Spanje echter nog altijd de jongste podiumfinisher én racewinnaar aller tijden.