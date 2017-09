De Nederlandse kopman van LottoNL-Jumbo moest tijdens de afsluitende beklimming van de Sierra de La Pandera passen, en finishte als zestiende op 1.19 van de Poolse ritwinnaar Rafal Majka. In het algemeen klassement is Kruijswijk na zaterdag veertiende.

"Die groep ging uiteindelijk te snel voor mij. Ik moet hiermee genoegen nemen. Dit is nu mijn plek en ik blijf strijden tot het einde'', aldus Kruijswijk, die doelde op het groepje met klassementsrenners Chris Froome, Vincenzo Nibali en Wilco Kelderman, die 0.31 op Majka toegaven.

"Vorige week verloor ik in drie kilometer klimmen net zo veel tijd als nu in negen kilometer bergop. Dat is een verbetering. Nu kom ik nog niet met die groep mee, maar de Vuelta is nog niet voorbij.''