De twee weltergewichten (maximaal 77,1 kilogram) stonden ondanks meerdere intense momenten de volle drie ronden in de octagon en zorgden ervoor dat de fans van het begin tot het einde op het puntje van hun stoel zaten.

Till begon sterk en kreeg zijn Servische tegenstander in de eerste ronde al snel naar de grond met een splijtende elleboogstoot. Velickovic liet zien waarom hij de bijnaam Serbian Steel draagt en zette stug door.

In de tweede ronde toverde de 24-jarige Till met een opmerkelijke actie een lach op de gezichten van de toeschouwers. Terwijl Velickovic, al liggend op de grond, enkele stoten uitdeelde, deed de Liverpudlian of hij van de klappen genoot.

Till ging uiteindelijk met de zege naar huis. De Engelsman, die na 15 partijen nog altijd ongeslagen is, werd na afloop unaniem tot winnaar uitgeroepen. Alle drie de juryleden vonden dat de 24-jarige Engelsman in alle ronden de betere vechter was geweest.

Till vloert Velickovic met een elleboogstoot:

Till lijkt te genieten van enkele klappen:

Velickovic landing little shots from the bottom and Till ... is ...

enjoying them? #UFCRotterdam pic.twitter.com/2Pcv9VvIHf — #UFCRotterdam (@ufc) 2 september 2017

Ook in de derde ronde ging het er stevig aan toe:

Struve

Later op de avond komt de Nederlander Stefan Struve nog in actie in Ahoy. De boomlange Noord-Hollander treft de Rus Alexander Volkov. "Iedereen begrijpt dat deze partij geen vijf ronden gaat duren...", stelde Struve in aanloop naar het gevecht.