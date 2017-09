De Vries en landgenoot Johan Reekers nestelden zich vroeg in de wedstrijd in de kopgroep van vier met onder meer Zanardi en verrichtten veel kopwerk om de gevluchte Italiaan Diego Colombari terug te halen.

Toen dat lukte, bleef de groep tot de slotkilometers bij elkaar, totdat de Amerikaanse oorlogsveteraan Freddy de los Santos door technische problemen terrein prijs moest geven. In de eindsprint leek Zanardi toch weer de machtigste, maar De Vries had nog explosieve kracht over en passeerde de Paralympisch kampioen vlak voor de finish. Reekers greep het brons, wat het Nederlandse teamsucces compleet maakte.

De Nederlandse wielrenners van bondscoach Eelke van der Wal hebben al twaalf medailles behaald in Zuid-Afrika. Jetze Plat pakte twee wereldtitels (tijdrit en wegwedstrijd) in de H4-klasse en diezelfde prestatie werd neergezet door Carmen Koedood en Daniel Abraham Gebru.