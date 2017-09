De wereldkampioen van 2010 troefde in Bernabéu viervoudig wereldkampioen Italië af. Na één helft was het treffen tussen de twee toplanden, dat geleid werd door de Nederlandse arbiter Björn Kuipers, al beslist. Spanje zegevierde uiteindelijk met 3-0 over Italië, dat 35 jaar geleden de wereldtitel pakte in Bernabéu.

Foto: Reuters

Real Madrid-middenvelder Isco eiste in zijn eigen stadion een hoofdrol op. De 25-jarige Spanjaard schoot in de 14e minuut een vrije trap erin met zijn rechterbeen. 25 minuten later verschalkte hij doelman Gianluigi Buffon met een knap schot met zijn linkerbeen. Een kwartiertje voor tijd maakte Alvaro Morata de avond er alleen maar mooier op voor het thuispubliek. Op aangeven van Sergio Ramos tikte de spits van Chelsea de derde treffer erin.

De panna van Isco ten opzichte van Marco Verratti gold voor de Spanjaarden als een van de hoogtepunt van de tweede helft. Al klaterde het applaus ook nadrukkelijk van de tribunes bij de rentree van David Villa. De 35-jarige spits, met 59 goals topscorer aller tijden van Spanje, maakte na een afwezigheid van ruim drie jaar weer zijn opwachting in de nationale ploeg.

Foto: Reuters

Met nog drie duels voor de boeg heeft Spanje nu een voorsprong van drie punten op de Italianen.