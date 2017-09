Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Eindelijk makkelijke zege Federer op US Open

1 uur geleden ANP

Na twee vijfsetters heeft Roger Federer in de derde ronde van de US Open een redelijk gemakkelijke overwinning geboekt op de Spaanse tennisser Feliciano Lopez. Na een uur en drie kwartier spelen won de Zwitser in drie sets: 6-3, 6-3 en 7-5.