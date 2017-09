Inhaalrace voor Verstappen: 'We zien wel wat het wordt'

"We zien wel wat het wordt”, reageerde Verstappen nuchter. "Het is inderdaad geen geweldige uitgangspositie, maar dat wisten we van tevoren al. En qua snelheid kunnen we ons zeker opwerken tot in de punten. Het is alleen een beetje jammer dat de auto’s van Williams en Force India zo ver naar voren staan, waardoor ze in de eerste ronden veel tijd kunnen winnen op ons. Maar we gaan gewoon ons best doen.”

Alleen Lewis Hamilton was zaterdag tijdens de chaotische kwalificatie sneller dan Verstappen, die zich in Italië wil revancheren. De Limburger viel vorige week in zijn 'thuisrace' op het circuit van Spa-Francorchamps al na acht ronden uit door motorproblemen. Het was zijn zesde uitvalbeurt in twaalf races.

Hamilton gaat op het circuit van Monza op jacht naar de leiding in de WK-stand. Ferrari-coureur Sebastian Vettel heeft nu nog zeven punten meer. De Duitser start vanaf de zesde plek.

