Nieuw debacle Oranje of herstel tegen Bulgarije?

Als Oranje de laatste drie duels wint, kan het doelsaldo van Zweden (+7) en Nederland (+3) weleens de doorslag geven. Daarom bewees Advocaat het Nederlands elftal een slechte dienst door zijn spelers in de slotfase van het duel met Frankrijk niet op de achterstand van Zweden te wijzen en onnodig nog twee treffers te incasseren. De kritiek daarop probeerde hij te pareren.

"Tien minuten voor tijd was het bij Zweden nog 2-2 en dus moesten wij proberen te winnen. Het had geen zin verdedigers te brengen. En we hadden Robin van Persie met knieproblemen en Fosu-Mensah met kramp rondlopen. Dus was het risico om voor de derde keer te wisselen groot.” Dat blind blijven aanvallen het andere uiterste was en er ook zonder te wisselen meer verdedigend kon worden gespeeld, liet Advocaat onbesproken.

De fans zullen vanavond in de ArenA (aanvang 18.00 uur) volgens hem een getergd Oranje zien. "Ik ben ervan overtuigd dat ze tot het gaatje gaan om tot winst te komen, want ze willen allemaal naar Rusland. WK’s zijn herinneringen die je nooit van je leven vergeet. Dan is het toch niet zo moeilijk om alles te geven? We kunnen ons nog steeds kwalificeren en daar moeten we in geloven.”

Tonny Vilhena staat om 18.00 uur aan de aftrap in de Amsterdam ArenA. De Feyenoorder vervangt de geschorste Kevin Strootman op het middenveld. Oranje moest ruim vijf maanden geleden in Sofia met 2-0 buigen voor Bulgarije. Die nederlaag betekende het ontslag van Danny Blind als bondscoach.

Oranje heeft nog drie wedstrijden om Bulgarije (twee punten meer) en Zweden (drie) te passeren op de ranglijst en de tweede plek in de poule te pakken, een positie die waarschijnlijk de kans biedt om via de play-offs alsnog naar Rusland te gaan.