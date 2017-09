Papa Van Gerwen is terug: 'Grote stap in mijn leven'

"Ik ben vader geworden en dat is een grote stap in mijn leven", stelde Van Gerwen in Maastricht. Zijn vrouw Daphne beviel in augustus van dochtertje Zoe. De nummer één van de wereld liet in diezelfde maand bewust de World Series of Darts-toernooien in Nieuw-Zeeland en Australië schieten.

Van Gerwen moest weer terug naar het trainingsbord. "Dat heb ik de laatste week af en toe gedaan en dat ging prima. Ik heb in mijn eerste partij weinig fouten gemaakt. Ik ben klaar de volgende fase. Het wordt een belangrijke dag." De regerend wereldkampioen kan voor de vierde keer op rij de Dutch Darts Masters winnend afsluiten.

Tegenstander bij de laatste zestien is Kyle Anderson. Christian Kist is naast Van Gerwen de andere Nederlander die nog in het toernooi zit. Hij speelt tegen Krzysztof Ratajski.