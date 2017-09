"Na heel wat wikken en wegen is het tijd om een punt te zetten achter mijn profcarrière", stelde Talansky. "Het was een geweldige ervaring. Ik zal mijn ploegmakkers en hun vriendschap op en naast de fiets missen. Maar vooral de fans zal ik missen.”

Talansky brak in 2014 volledig door met de eindzege in de Dauphiné. Vorig jaar eindigde hij als vijfde in de Vuelta en de Ronde van Zwitserland. De Amerikaan kwam dit seizoen niet tot opvallende prestaties. Cannondale-Drapac kent een onzekere toekomst. De Amerikaanse WorldTour-formatie zag een sponsor voor volgend seizoen afhaken.