Engeland wil in maart tegen Oranje spelen

De wedstrijd zou in Nederland plaats moeten hebben, omdat de laatste interland tussen Engeland en Nederland op Wembley was. In die wedstrijd, met 2-1 gewonnen door Oranje, had Vincent Janssen een hoofdrol met een doelpunt en een assist. Aan dat duel had hij later ook zijn transfer naar Tottenham Hotspur te danken.

Saillant detail is dat een ontmoeting met Engeland volgend voorjaar ook meteen de eerste klus kan worden van een nieuwe bondscoach bij Oranje. Dick Advocaat en zijn assistent Ruud Gullit blijven alleen aan als Nederland het WK in Rusland haalt. In dat geval doet het duo samen de eindronde.

Als Oranje na het laatste WK-kwalificatieduel met Zweden uitgeschakeld is, of eventueel in de play-offs sneuvelt, moet de KNVB zich binnen nu en twee maanden gaan bezinnen op de aanstelling van een nieuwe bondscoach.